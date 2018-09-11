У Симферополя появится свой гимн

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-11T17:34:03+03:00

Гимн города будет звучать на всех праздниках. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В городе проходит творческий конкурс на лучшее музыкальное произведение

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Чиновники столицы Республики Крым озаботились имиджем города: -Герб есть, а гимна нет! Непорядок!

И сейчас городская мэрия ищет талантливых музыкантов, которые смогут сочинить официальный гимн Симферополя. Объявлен открытый творческий конкурс, в котором по сути могут принять участие все желающие. Хотя заданы и определенные критерии.

- Полный вариант гимна должен содержать не более трех куплетов и трех припевов продолжительностью звучания не более 3-4 минут, - говорится в официальных бумагах конкурса. - Короткий вариант гимна в инструментальном исполнении - не более 2 минут.

Чиновники не суеверны, поэтому заседание по поводу избрания официального гимна Симферополя запланировали на 13 сентября.

Совещание пройдет в городском управлении культуры и культурного наследия в два часа дня.