У Симферополя появится свой гимн
Чиновники столицы Республики Крым озаботились имиджем города: -Герб есть, а гимна нет! Непорядок!
И сейчас городская мэрия ищет талантливых музыкантов, которые смогут сочинить официальный гимн Симферополя. Объявлен открытый творческий конкурс, в котором по сути могут принять участие все желающие. Хотя заданы и определенные критерии.
- Полный вариант гимна должен содержать не более трех куплетов и трех припевов продолжительностью звучания не более 3-4 минут, - говорится в официальных бумагах конкурса. - Короткий вариант гимна в инструментальном исполнении - не более 2 минут.
Чиновники не суеверны, поэтому заседание по поводу избрания официального гимна Симферополя запланировали на 13 сентября.
Совещание пройдет в городском управлении культуры и культурного наследия в два часа дня.