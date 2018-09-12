2018-09-12T10:50:36+03:00
Общество

В Севастополе на 4 дня изменят схему движения общественного транспорта

Изменения связаны с проведением военно-исторического фестиваля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Изменения коснутся семи маршрутов.Изменения коснутся семи маршрутов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе с 13 по 16 сентября изменится схема движения общественного транспорта. Связано это с проведением V юбилейного Крымского военно-исторического фестиваля.

Изменения коснутся семи маршрутов.

- Маршруты общественного транспорта №37 «Родниковое – Передовое – 5-й км Балаклавского шоссе», № 40 «Терновка – 5-й км. Балаклавского шоссе», № 41 «Передовое – 5-й км. Балаклавского шоссе», № 129 «Балаклава – Терновка», № 134 «Балаклава – Черноречье (через Оборонное)», № 182 «с. Передовое – Балаклава – 5-й км Балаклавского шоссе», № 183 «5-й км Балаклавского шоссе – с. Передовое» будут проходить через ул. Ясную и остановку «Поселок Первомайка», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, с 13 по 16 сентября севастопольцев ждет грандиозный исторический фестиваль на Федюхиных высотах. Гости увидят масштабные военные баталии. Будут работать восемь исторических площадок: «Древняя Русь», «Античность», «Европейское средневековье» (loco cimbali), «Крымская война», а также «Великая Отечественная война», «Гражданская война в США» и «Война в Афганистане», площадка для показательных выступлений реконструкторов античности. Общая площадь - 15 гектаров!

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