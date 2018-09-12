В Крыму турист упал с 15-метровой скалы

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-12T11:28:25+03:00

Туриста вызволили из беды с помощью катера и резиновой лодки. Фото: пресс-служба МЧС РК.

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В районе урочища Джангуль Черноморского района в беду попал турист: мужчина упал на камни с крутой 15- метровой скалы. Сотрудникам чрезвычайного ведомства понадобилось 9 часов, чтобы его спасти.

Мало того, что пострадавшего нашли на очень сложном труднодоступном участке, так еще и погода была весьма мерзкой - высокие волны, штормовой ветер, ливень.

- Спасатели совместно с медиками пешком спустились к пострадавшему, - сообщает пресс-служба МЧС РК. – Была оказана первая медицинская помощь, после чего, специалисты «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста со скалы в более безопасное место.

При эвакуации возникли огромные трудности: потерпевшего нельзя было нести на носилках, поэтому решили его транспортировать на мотолодке. Но судно из-за высоких волн не могло подойти к берегу, чтобы забрать пострадавшего.

На помощь пришли два спасателя-водолаза с резиновой лодкой. Совместными усилиями, с помощью катера и резиновой лодки, 37-летнего жителя города Орел отвезли в бухту Очеретай, где его уже ждала «Скорая медицинская помощь».