2018-09-12T14:43:11+03:00
Происшествия

В черте города Севастополя с начала года взорвали 17 авиабомб

Всего здесь было найдено и обезврежено 1881 боеприпасов [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Иногда боеприпасы уничтожают рядом с жилыми домами. Фото: пресс- служба ГУ МЧС России по г. СевастополюИногда боеприпасы уничтожают рядом с жилыми домами. Фото: пресс- служба ГУ МЧС России по г. Севастополю
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Севастопольские саперы подвели итоги работы за первые девять месяцев.

- Всего с начала текущего года севастопольские деминеры МЧС России осуществили 366 выездов, - сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по городу Севастополю. - При этом обезвредили 1881 единицу взрывоопасных предметов, из них 36 авиабомб, 17 из которых были уничтожены в черте города Севастополя.

В июне, например, севастопольские саперы-пиротехники прямо на проспекте Античный взорвали авиационную бомбу. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с жилыми многоэтажными домами-новостройками.

- Сотрудники УМВД в радиусе 600 метров организовали оцепление опасной зоны, - отметили в ведомстве.

500-килограммовую авиабомбу успешно уничтожили - вся спецоперация прошла, как и было запланировано, в штатном режиме.

В Севастополе обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны .Снаряд взорвали прямо в жилом микрорайоне. Видео: ГУ МЧС России по Севастополю

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