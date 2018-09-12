В черте города Севастополя с начала года взорвали 17 авиабомб
Севастопольские саперы подвели итоги работы за первые девять месяцев.
- Всего с начала текущего года севастопольские деминеры МЧС России осуществили 366 выездов, - сообщает пресс- служба ГУ МЧС России по городу Севастополю. - При этом обезвредили 1881 единицу взрывоопасных предметов, из них 36 авиабомб, 17 из которых были уничтожены в черте города Севастополя.
В июне, например, севастопольские саперы-пиротехники прямо на проспекте Античный взорвали авиационную бомбу. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с жилыми многоэтажными домами-новостройками.
- Сотрудники УМВД в радиусе 600 метров организовали оцепление опасной зоны, - отметили в ведомстве.
500-килограммовую авиабомбу успешно уничтожили - вся спецоперация прошла, как и было запланировано, в штатном режиме.
В Севастополе обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны .Снаряд взорвали прямо в жилом микрорайоне. Видео: ГУ МЧС России по Севастополю