2018-09-13T09:34:49+03:00
Происшествия

В Крыму разоблачили интернет-мошенницу, заработавшую 85 тысяч рублей

Жительница Керчи размещала в соцсетях объявления о продаже модной одежды
Галина КОВАЛЕНКО
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Сотрудники полиции Керчи изобличили горожанку, которая использовала интернет для обмана любителей дистанционных покупок.

- 43-летняя безработная создала «бизнес» на доверии граждан, готовых оплачивать товары с помощью банковских карт и делающих предоплату через виртуальные сети, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В одной из соцсетей керчанка дала объявления о продаже одежды модных коллекций.

Покупательницы беседовали с ней по телефону и, не долго думая, оплачивали красивые платья и юбки – переводили деньги на банковскую карту злоумышленницы.

В итоге модницы остались без обнов. А когда продавец перестала выходить на связь, то потерпевшие пошли в полицию.

- Общая сумма ущерба, нанесенного покупательницам одежды, превысила 85 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело мошенницы находится в суде. По ч.2 ст. 159 УК ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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