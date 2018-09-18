В Севастополе женщин-военнослужащих отправили на курсы выживания

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-18T18:01:34+03:00

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В учебном центре Военно-морского флота для женщин-военнослужащих организовали интенсивную общевойсковую подготовку с элементами курсов выживания.

- Курс подготовки состоит из 4-недельной программы занятий, включающей теоретическую часть, практическую подготовку и полевой выход, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Военные в юбках тренируются по 10-ти дисциплинам: тактической, огневой, инженерной, физической, военно-медицинской, топографической подготовке, а также РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита), ориентирование на местности и основы выживания.

Мужественные защитницы выполняют нормативы по сборке-разборке автомата, одеванию общевойскового защитного комплекта, оказанию первой медицинской помощи раненому.

Воительницы также учатся метать «кошку» - это специальное устройство для выявления заминированных участков.

Кульминация курсов интенсивной подготовки: 5-километровый марш в полном обмундировании.