2018-09-19T09:23:11+03:00
Общество

В Симферополе запретили работать торговому центру «Берг»

Закрытие связано с нарушением пожарной безопасности
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В апреле ТРЦ "Берг" проверили на пожарную безопасность.В апреле ТРЦ "Берг" проверили на пожарную безопасность.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Крымские судебные приставы исполнили решение суда о запрете деятельности ТЦ «Берг».

- Основаниями для запрета деятельности торгового центра послужили нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

Напоминаем, что проверки пожарной безопасности на полуострове начались после трагедии в Кемерово, где на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли свыше 60 человек.

В Симферополе рейды прошли практически во всех местах массового пребывания людей, включая торгово-развлекательные центры.

В торговом центре "Берг" были выявлены такие нарушения, как слишком тихая сигнализация, некорректная подсветка табличек «Выход». Вдобавок эскалаторы после срабатывания пожарной сигнализации, продолжали работать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
Крымским заповедникам присвоили федеральный статус
Шесть улиц Симферополя остались без воды
В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина
Жители Армянска проведут субботник
В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов
Аксенов обратится в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму
В Симферополе впервые прошла выставка услуг для детей и семьи
В Армянске проведут прием республиканские медики
Хлорид водорода в воздухе за последние сутки обнаружили в селе Перекоп и на двух улицах Армянска
В Крыму появится две станции по опреснению воды
В Севастополе женщин-военнослужащих отправили на курсы выживания
В Севастополе появилась карта оползней
За неделю в Крыму снова выросли цены на бензин
На трассе Евпатория-Ялта загорелся пассажирский автобус
Житель Симферополя угнал у отца служебное авто и врезался в столб
В Крыму почти на 16% увеличилось производство продуктов питания
На крымской границе появился первый в России новейший катер на воздушной подушке
Аксенов сказал, при каких условиях "Крымский Титан" может перейти в государственную собственность
Не все медучреждения Крыма готовы к отопительному сезону
Энергетики 8 дней очищали ржавые провода воздушных линий и оборудование в Армянске
Пограничники задержали украинку, которая везла сильнодействующий наркотик в таблетках "для оздоровления"
Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24
Переброска морской воды в кислотонакопитель "Крымского Титана" будет стоить около 1 миллиарда рублей
Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон