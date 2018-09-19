В Симферополе запретили работать торговому центру «Берг»
Крымские судебные приставы исполнили решение суда о запрете деятельности ТЦ «Берг».
- Основаниями для запрета деятельности торгового центра послужили нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.
Напоминаем, что проверки пожарной безопасности на полуострове начались после трагедии в Кемерово, где на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли свыше 60 человек.
В Симферополе рейды прошли практически во всех местах массового пребывания людей, включая торгово-развлекательные центры.
В торговом центре "Берг" были выявлены такие нарушения, как слишком тихая сигнализация, некорректная подсветка табличек «Выход». Вдобавок эскалаторы после срабатывания пожарной сигнализации, продолжали работать.