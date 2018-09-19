2018-09-19T10:20:07+03:00
Происшествия

В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов

Боеприпасы подняли с 6-метровой глубины в Казачьей бухте [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Снаряды осторожно извлекли из воды. Фото: ГУ МЧС России по г. СевастополюСнаряды осторожно извлекли из воды. Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю
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В Севастополе аквалангисты сообщили спасателям о том, что на дне Черного моря лежат 6 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

- На место обнаружения снарядов отправили группу подводного разминирования спецотряда, - сообщает ГУ МЧС России по г. Севастополю. - Проведя обследование морского дна, специалисты подняли на поверхность с 6-метровой глубины артиллерийский снаряд калибра 150 мм, и 5 снарядов по 88 мм.

Виктор Ильенко - начальник отделения подводного разминирования, капитан внутренней службы Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю, рассказал что всего за 2018 год, группа подводного разминирования совершила 38 боевых выездов и обезвредила 136 мин, бомб и снарядов.

Снаряды, которые нашли в Казачьей бухте, саперы планируют взорвать 21 сентября. В пятницу. взрывы прозвучат на специальном полигоне в районе горы Кора-Коба.

Севастополь: Разминирование бухта Казачья.В Севастополе обезвредили 6 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Видео: ГУ МЧС по г.Севастополю

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