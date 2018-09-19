Крымским заповедникам присвоили федеральный статус

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-19T12:42:26+03:00

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В Республике Крым появятся особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения. Пресс-служба Минприроды России сообщает, что список российских ООПТ увеличится за счет 5 государственных природных заповедников (общая площадь 30 тыс. га) - «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной»; 2 природных заказников (свыше 66 тыс. га) - «Каркинитский» и «Малое филлофорное море» и нацго парка «Крымский» ( 34,5 тыс. га)

Постановление завизировал Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В Минприроде отмечают, что федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны. Нужно сказать, что Крымский нацпарк, Карадагский, и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник имеют статус водно-болотных угодий международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих - гусей, уток и лебедей.