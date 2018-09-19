Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
В столице республики в 11.51 раздался солидный хлопок: народ прильнул к окнам, пытаясь понять, что же произошло, а на улице целый хор – на автомобилях противно верещит сигнализация. Значит, не почудилось! Да и нечто подобное уже случалось в конце декабря 2017 года.
И вот снова непонятный "ба-бах".
Встревоженные люди активно делятся впечатлениями в соцсетях.
- На проспект Победы шарахнуло так, что мама не горюй!
- В гостинице «Москва» слышно было просто громкий хлопок.
- На Москольце даже через закрытые окна поняли, что творится, что-то неладное. Тревожно, однако.
- На автовокзале очень сильный - даже автосигнализация у машин сработала
- На Лермонтова, аж стекла задрожали, сигналки сработали и птицы в разные стороны!
- Кухня задрожала. Мы возле 7-й горбольницы.
Оказалось, что грохотало и за пределами Симферополя.
- В Зуе было слышно.
- Белогорский район, село Ароматное, ну ооочень хорошо громыхнуло!
Одновременно появились версии происхождения грохота.
- В Лозовом карьер, там иногда рвут пласт. Обещали же каждый месяц там бабахать.
- Похоже, что опять самолет перешел звуковой барьер, след в небе был.
Шутники не заставили себя долго ждать.
- Это у кого-то лопнуло терпение.
- Карьер на сверхзвук ушел
- Отчетливо видел два внеземных летающий аппарата в небе. Один из них, при помехе слева, не пропустил другого, баран!, вот и бумкнуло!