Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-19T14:04:35+03:00

От непонятно шума сработала сигнализация на авто. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пользователи соцсетей теряются в догадках, что это было: сверхзвуковой самолет или взрыв на пригородном карьере

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В столице республики в 11.51 раздался солидный хлопок: народ прильнул к окнам, пытаясь понять, что же произошло, а на улице целый хор – на автомобилях противно верещит сигнализация. Значит, не почудилось! Да и нечто подобное уже случалось в конце декабря 2017 года.

И вот снова непонятный "ба-бах".

Встревоженные люди активно делятся впечатлениями в соцсетях.

- На проспект Победы шарахнуло так, что мама не горюй!

- В гостинице «Москва» слышно было просто громкий хлопок.

- На Москольце даже через закрытые окна поняли, что творится, что-то неладное. Тревожно, однако.

- На автовокзале очень сильный - даже автосигнализация у машин сработала

- На Лермонтова, аж стекла задрожали, сигналки сработали и птицы в разные стороны!

- Кухня задрожала. Мы возле 7-й горбольницы.

Оказалось, что грохотало и за пределами Симферополя.

- В Зуе было слышно.

- Белогорский район, село Ароматное, ну ооочень хорошо громыхнуло!

Одновременно появились версии происхождения грохота.

- В Лозовом карьер, там иногда рвут пласт. Обещали же каждый месяц там бабахать.

- Похоже, что опять самолет перешел звуковой барьер, след в небе был.

Шутники не заставили себя долго ждать.

- Это у кого-то лопнуло терпение.

- Карьер на сверхзвук ушел

- Отчетливо видел два внеземных летающий аппарата в небе. Один из них, при помехе слева, не пропустил другого, баран!, вот и бумкнуло!