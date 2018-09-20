В Крым под видом молока привезли контрафактный спирт

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-20T10:22:09+03:00

Нелегальный груз задержали на АЗС в окрестностях Феодосии

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Крымские правоохранители изъяли крупную партию алкоголя из Кабардино-Балкарской Республики, проходившую по документам как молоко и кефир.

- В районе Феодосии на одной из автозаправочных станций был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Согласно сопроводительным документам, грузовик двигался из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики в г. Симферополь и перевозил молочную продукцию.

В прицепе нашли 520 штук 5 литровых канистр с жидкостью, пахнущей спиртом. Всего изъяли 2 560 литров лже-молока.

После экспертизы стало ясно, что вместо кефира на полуостров везли этиловый спирт с объемной долей 95-95,3%.

- В результате спецоперации полицейские изъяли нелегальной алкогольной продукции на 125 440 рублей, - отметили в ведомстве.

На перевозчика алкоголя завели уголовное дело за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По ч. 1 ст. 171-3 УК РФ ему грозит лишение свободы до трех лет,