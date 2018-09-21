В Ялте откроется кинофестиваль «Евразийский мост»

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-21T11:56:09+03:00

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21 сентября, в 16.30 стартует III Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост».

По «красной дорожке» возле театра имени А.П. Чехова продефилируют знаменитости: Дмитрий Харатьян, Алексей Гуськов, Алена Бабенко, Михаил Мамаев, Кирилл Зайцев, Мария Кожевникова, Александр Стриженов, Лидия Вележова, Андрей Соколов, Василий Соловьев, Елена Захарова и другие, а также кинематографисты из Узбекистана, Республики Корея, Финляндии, Испании, Болгарии, Индии, Франции, Швеции, Киргизии, Сербии и других стран.

Организаторы сообщают, что так пройдет гашение специальной почтовой марки.

На набережной Ялты будет работать кино-арт-площадка и кинотеатр под открытым небом.

На пять дней, до 25 сентября Ялта превратится в столицу кино - намечено масса показов и мероприятий: игровые и документальные фильмы, премьеры и ретроспективы, творческие встречи и мастер-классы.