2018-09-21T11:56:09+03:00
Общество

В Ялте откроется кинофестиваль «Евразийский мост»

Кинофорум пройдет с 21 по 25 сентября
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Кинофестиваль откроют в театре имени А.П. ЧеховаКинофестиваль откроют в театре имени А.П. ЧеховаФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

21 сентября, в 16.30 стартует III Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост».

По «красной дорожке» возле театра имени А.П. Чехова продефилируют знаменитости: Дмитрий Харатьян, Алексей Гуськов, Алена Бабенко, Михаил Мамаев, Кирилл Зайцев, Мария Кожевникова, Александр Стриженов, Лидия Вележова, Андрей Соколов, Василий Соловьев, Елена Захарова и другие, а также кинематографисты из Узбекистана, Республики Корея, Финляндии, Испании, Болгарии, Индии, Франции, Швеции, Киргизии, Сербии и других стран.

Организаторы сообщают, что так пройдет гашение специальной почтовой марки.

На набережной Ялты будет работать кино-арт-площадка и кинотеатр под открытым небом.

На пять дней, до 25 сентября Ялта превратится в столицу кино - намечено масса показов и мероприятий: игровые и документальные фильмы, премьеры и ретроспективы, творческие встречи и мастер-классы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе 8-летнюю девочку убили качели
На пяти улицах Симферополя сегодня не будет света
В Симферополе сантехник обокрал клиента
Погода в Крыму на 21 сентября: солнечно и тепло до +27
Севастополь и Феодосия вошли в Топ-5 популярных городов России для патриотического туризма
В Крыму пьяный турист потерял 6-летнего сынишку
В Крыму на инспектора ДПС уронили железные ворота
Пограничники поймали в Армянске пятерых граждан с крупной партией марихуаны
В Симферополе до конца года снесут 353 незаконных конструкции
Крымчане покажут «Собаку Баскервилей» на международном фестивале театров кукол в Белгороде
Аксенов принял отставку министра транспорта РК Овсянникова
В Крым под видом молока привезли контрафактный спирт
Жительницу Симферополя ограбили на романтическом свидании
Погода в Крыму на 20 сентября: днем до +28, без осадков
По поводу прививок от гриппа крымчан проконсультируют на горячей линии Роспотребнадзора
«Монолит» застраховал жизнь своих строителей
В Ялте отключат газ на трех улицах
Симферопольцев снова напугал загадочный хлопок
Крымским заповедникам присвоили федеральный статус
Шесть улиц Симферополя остались без воды
В Бахчисарайском районе Крыма на пожаре погиб мужчина
Жители Армянска проведут субботник
В Севастополе дайверы нашли 6 артиллерийских снарядов