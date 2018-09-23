2018-09-23T16:48:29+03:00
Общество

Два дня без света: В Симферополе 23 и 24 сентября ограничили подачу электроэнергии

Света в течение двух дней не будет с 8.00 до 17.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Те или иные улицы будут попадать под отключение до 26 октября.Те или иные улицы будут попадать под отключение до 26 октября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть крымской столицы на два дня осталась без света. Ограничение электроснабжения ожидается 23 и 24 сентября с 8.00 до 17.00.

23 сентября в связи с проведением внеплановых работ прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

- ул. Караимская, 13, 23, 23а, 25, 22-46 (чет);

- ул. Крылова, 21.

24 сентября света не будет на следующих улицах:

- ул. Малосадовая , 2-8, 12 (чет), 1-11 (нечет);

- ул. Оленчука, 1-5 (нечет);

- ул. Центральная, 20-48 (чет), 17-45 (нечет);

- пер. Центральный, 35 (чет).

Напомним, в Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом. В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС.

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