Два дня без света: В Симферополе 23 и 24 сентября ограничили подачу электроэнергии
Часть крымской столицы на два дня осталась без света. Ограничение электроснабжения ожидается 23 и 24 сентября с 8.00 до 17.00.
23 сентября в связи с проведением внеплановых работ прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
- ул. Караимская, 13, 23, 23а, 25, 22-46 (чет);
- ул. Крылова, 21.
24 сентября света не будет на следующих улицах:
- ул. Малосадовая , 2-8, 12 (чет), 1-11 (нечет);
- ул. Оленчука, 1-5 (нечет);
- ул. Центральная, 20-48 (чет), 17-45 (нечет);
- пер. Центральный, 35 (чет).
Напомним, в Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом. В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС.