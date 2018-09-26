Ученые Крыма вырастят засухоустойчивые сады
На базе Крымского федерального университета проводятся исследований по выращиванию засухоустойчивых фруктовых деревьев.
- Для достижения цели мы тренируем отдельно взятые сорта яблок переживать засуху. Принцип заключается в том, что корневая система деревьев уходит глубоко в грунт и питается накопленной за зиму влагой. – сообщает пресс-служба КФУ.
Тема фруктовых насаждений, которые нужно меньше воды, приобрела особую актуальность для Крыма после перекрытия незалежной Северо-Крымского канала.
Ученые оговаривают тот факт, что урожайность засухоустойчивых садов на 15-20% ниже, чем у поливных насаждений, но зато им не нужно орошение.
Снизит себестоимость фруктов и устойчивость новых сортов к основным заболеваниям: для борьбы с паршой и мучнистой росой потребуется значительно меньше фунгицидов.