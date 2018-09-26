2018-09-26T10:35:10+03:00
Общество

Ученые Крыма вырастят засухоустойчивые сады

Фруктовым деревьям понадобится меньше влаги, что особо ценно при дефиците воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала
Галина КОВАЛЕНКО
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Засухоустойчивым яблоням не нужен полив. Фото: Минсельхоз РКЗасухоустойчивым яблоням не нужен полив. Фото: Минсельхоз РК
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На базе Крымского федерального университета проводятся исследований по выращиванию засухоустойчивых фруктовых деревьев.

- Для достижения цели мы тренируем отдельно взятые сорта яблок переживать засуху. Принцип заключается в том, что корневая система деревьев уходит глубоко в грунт и питается накопленной за зиму влагой. – сообщает пресс-служба КФУ.

Тема фруктовых насаждений, которые нужно меньше воды, приобрела особую актуальность для Крыма после перекрытия незалежной Северо-Крымского канала.

Ученые оговаривают тот факт, что урожайность засухоустойчивых садов на 15-20% ниже, чем у поливных насаждений, но зато им не нужно орошение.

Снизит себестоимость фруктов и устойчивость новых сортов к основным заболеваниям: для борьбы с паршой и мучнистой росой потребуется значительно меньше фунгицидов.

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