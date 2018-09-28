В Крыму расследуют недоработки при реконструкции Митридатской лестницы

СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-28T10:43:22+03:00

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На совещании в региональном правительстве по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», зашел разговор и о реконструкции памятника архитектуры Большой и Малой Митридатских лестниц.

На объекте сейчас сменили заказчика и идет служебное расследование по допущенным недоработкам.

- Мы договорились на время проведения служебного расследования отстранить от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Диденко. Провести полностью работу над ошибками, материалы направлены в прокуратуру с точки зрения обоснования тех работ, которые были сделаны, – пояснил Сергей Аксенов сложившуюся ситуацию.

Глава Республики Крым отметил, что нужно уделить особое внимание правильному составлению техзадания, а также усилить контроля заказчиков на объектах ФЦП.