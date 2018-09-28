В «Крымэнерго» выявили коррупционные схемы и уволили начальство Ялтинского РЭС

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-28T12:51:33+03:00

Служебные проверки пройдут и в других подразделениях компании

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В правительстве Республики Крым обнародовали результаты служебного расследования в подразделении «Крымэнерго», которое обслуживает Южный берег Крыма.

- На территории Ялтинского региона работают три организации. Все три предприятия являются аффилированными с руководством Ялтинского РЭС, - сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики Республики Крым. - Уже вышли приказы об увольнении начальника Ялтинского РЭС Сергея Лучина и заместителя начальника по техническому обеспечению продаж Игоря Хасанова.

К дисциплинарной ответственности привлекли и другие сотрудников предприятия.

От ряда других крымских энергетиков ждут подробные письменные объяснения, которые помогут определить степень их вины и вынести соответствующее наказание.

Серьезные проверки планируют провести и в других подразделениях ГУП РК «Крымэнерго».