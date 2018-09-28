Возле Феодосии затонул 25-метровый буксир

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-28T17:52:27+03:00

Частное судно ушло на дно у причала в поселке Орджоникидзе

Изменить размер текста: A A

В Феодосии, поселке городского типа Орджоникидзе на территории ГУП РК «Бухта Двуякорная» затонуло судно. Длина буксира - 25 метров.

- Частное судно четыре года простояло возле причала в поселке Орджоникидзе, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора РК и Севастополя.

Хозяин затонувшего буксира заверил, что топливные баки были практически пустыми. Но на поверхности моря все-таки очевидцы заметили маслянистую пленку.

Специалисты выехали на место происшествия. При осмотре акватории Черного моря они зафиксировали маслянистое пятно примерной площадью 15 квадратных метров.

Представители специальной лаборатории взяли пробы в трех точках для определения состава вещества.

- Сложившаяся ситуация не отнесена к классу ЧС, а котируется как происшествие, - отмечают в природоохранном ведомстве.