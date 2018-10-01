Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Симферополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Симферополе. Мальчику стало плохо во время занятий, классный руководитель вызвал "скорую помощь", но спасти его не смогли.
- Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, не дали положительный результат, в связи с чем, была констатирована клиническая смерть ученика, - сообщили в пресс-службе СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В следкоме отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, идет предварительное расследование.