Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-01T09:46:38+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Симферополе. Мальчику стало плохо во время занятий, классный руководитель вызвал "скорую помощь", но спасти его не смогли.

- Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, не дали положительный результат, в связи с чем, была констатирована клиническая смерть ученика, - сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В следкоме отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, идет предварительное расследование.