Сотрудников закрывшейся Керченской паромной переправы сократят до 15 октября

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-01T15:19:26+03:00

После запуска фур по Крымскому мосту в паромах больше нет нужды

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Работа Керченской паромной переправы остановлена после открытия движения грузовиков по Крымскому мосту.

- День икс. С сегодняшнего дня паромы впервые за 4 с лишним года (!) в России остались без работы не по погоде, - сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. - На линии Рыбный порт Керчи - порт Кавказ работают паромы для перевозки опасных грузов с небольшой загрузкой.

В комментарии "Комсомольской правде - Крым" Алексей Волков добавил, что ООО «Морская дирекция», являющееся оператором паромной переправы, планово ликвидируется.

Источник, близкий к руководству предприятия, рассказал "КП-Крым", что в связи с ликвидацией под сокращение попадают несколько сотен человек. Их должны уволить до 15 октября. Работы по их трудоустройству ведутся уже несколько месяцев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в связи с открытием грузового движения по мосту не стоит ожидать резкого снижения цен на полуострове.