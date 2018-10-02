Погода в Крыму на 2 октября: сильные дожди, грозы и тепло до +22

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-02T06:30:45+03:00

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Сегодня, 2 октября в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 17-22 м/с. Синоптики, также напоминают, что до 4 октября в силе штормовое предупреждение. Бабье лето с полуострова ливни тщательно смывают в море.

- В Симферополе переменная облачность. Временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Сильные, местами очень сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление 17-22 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 23…25.