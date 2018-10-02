2018-10-02T06:30:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 октября: сильные дожди, грозы и тепло до +22

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Осень решительно взялась за Крым.Осень решительно взялась за Крым.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 октября в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 17-22 м/с. Синоптики, также напоминают, что до 4 октября в силе штормовое предупреждение. Бабье лето с полуострова ливни тщательно смывают в море.

- В Симферополе переменная облачность. Временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Сильные, местами очень сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление 17-22 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 23…25.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для очистки русел рек Симферополя понадобится 146 миллионов рублей
Крымские автостанции переходят на зимний режим работы с 1 октября
Черноморский район отказался от курортного сбора
Крымские спасатели за прошедшие выходные сняли двух туристов с гор
Первые электровозы поедут по Крымской железной дороге зимой 2019 года
В Алуште к 2021 году построят спортивный центр с открытым бассейном и гостиницей
Крым в ближайшие несколько часов накроет дождями и грозами
Судно "Комета" завершило перевозку пассажиров
Сотрудников закрывшейся Керченской паромной переправы сократят до 15 октября
Аксенов пообещал решить проблему с детсадами Симферополя в течение двух лет
Воскресная трагедия: под Феодосией в ДТП погибли два водителя
В 2018 году спрос на "единый билет" в Крым вырос на 20%
Аксенов рассказал, изменятся ли цены в Крыму после запуска движения фур по Крымскому мосту
В Севастополе уберут рынок на улице Корчагина
На трассе «Симферополь-Евпатория» в ДТП попали две легковушки и автобус
Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Симферополе
В Крыму 1 октября дождь и до +24 градусов