По Крымскому мосту в первые сутки проехали более двух тысяч грузовиков

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-02T10:53:42+03:00

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По Крымскому мосту в первые сутки после снятия ограничений движения проехали 2 223 большегрузов. В направлении Керчи отправились 1 086 машин, а в сторону Тамани – 1 137, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

- Общая интенсивность движения по Крымскому мосту, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы составила за минувшие сутки почти 10 тысяч транспортных средств, - дополнили в сообщении.

В этот период движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.

В понедельник, 1 октября, по Крымскому мосту открылось движение грузовиков весом более 3,5 тонн.В сутки по мосту смогут проезжать более 700 фур.