По Крымскому мосту проехали первые грузовики

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-01T09:48:06+03:00

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С 1 октября по Крымскому мосту пустили грузовики весом более 3,5 тонн. Ранее ограничение действовало с момента открытия моста.

- Первого октября в 00:00 по московскому времени снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Уточняется, что с момента запуска грузового движения по Крымскому мосту до 8.00 1 октября по мостовому переходу проехали 706 грузовых автомобилей.

По Крымскому мосту пошли первые грузовики.Видео: Керчь.инфо

- Наиболее распространенным типом грузового транспортного средства в это время были автопоезда общим весом более 30 тонн (таких грузовиков было более 560). Также по Крымскому мосту проехали почти 80 автопоездов весом более 15 тонн и 56 автопоездов общим весом более 35 тонн, — уточнили в инфоцентре.

Также указано, что за несколько дней до открытия движения перед мостом в очереди собрались сотни фур. Для них движение по мосту также бесплатное, как и для легкового транспорта.

Специалисты предполагают, что в сутки по мосту смогут проезжать более 700 фур.

По данным Росавтодора, к 1 октября специалисты обустроили стационарные комплексты для досмотра, а также провели работу по устройству верхнего слоя асфальтобетона.

Напомним, ограничение было введено 16 мая с момента открытия автомобильной части моста, поскольку к началу курортного сезона на автопроходах в Керчи уложили только два слоя асфальта, и дорожное покрытие могло испортиться из-за проезда большегрузного транспорта.

Транспортный переход от Кубани до Крыма через Керченский пролив строится Россией в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуостровадо 2020 года. Общая стоимость этого объекта оценивается в 228 миллиардов рублей.

По словам главы компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, Крымский мост прослужит без ремонта как минимум 100 лет.

Сейчас строители трудятся над железнодорожной частью моста. Согласно графику, первые поезда должны пойти в декабре 2019 года.

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