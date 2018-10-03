2018-10-03T10:49:39+03:00
Общество

Крым вошел в топ-5 популярных мест отдыха в бархатный сезон

Полуостров по привлекательности уступает Краснодарскому краю, а опережает Ставропольский
Галина КОВАЛЕНКО
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Ялта - одно из излюбленных мест отдыха осенью.Ялта - одно из излюбленных мест отдыха осенью.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Обнародован рейтинг на основе данных по брони жилья туристами для проживания с 1 сентября по 7 октября.

- В первую пятерку по популярности туризма и отдыха в бархатный сезон вошли Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Республика Татарстан, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru. – В Крыму туристы бронировали проживание на 9 ночей и тратили на аренду 1,9 тысяч рублей в сутки.

В Краснодаре крыша над головой стоит порядка 2 тысячи рублей в сутки. В Ставрополье чуть подешевле - 1,4 тысяч рублей.

В топ-5 самых востребованных осенью у туристов городов вошли Ялта, Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория, а также город-герой Севастополь.

В список регионов России, популярных для отдыха в бархатный, вошли Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Татарстан.

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