В пятницу более двадцати симферопольских улиц снова останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-04T17:40:52+03:00

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В пятницу, 5 октября, более двадцати симферопольских улиц останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ограничения коснутся улиц: Полигонная, Интернациональная, Трубаченко, Гражданская, Батурина, Крылова, Козлова, Субхи (от Севастопольской), Войкова, Поповкина, Зенитная, Инге, Русская, Артиллерийская, Жидкова, Братская, Футболистов, Захарова, Яременко, Ангарская, Черноморская .

Воду перекроют с 8:30 до 18:00 по причине ремонтных работ на сетях. Кроме того, водоснабждения не будет в переулках Крылова и Охотничний.

Симферопольский филиал предприятия "Вода Крыма" приносит извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, в Большой Ялте с 8 по 15 октября ожидают резкий рост нагрузки в электросетях. Это связано с отключением газоснабжения.