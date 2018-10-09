2018-10-09T08:22:09+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 октября: без осадков и тепло до +21

На полуострове симпатичный комфортный вторник
Галина КОВАЛЕНКО
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Крым хорош в любую погоду и день недели.Крым хорош в любую погоду и день недели.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 9 октября на полуострове дождей не предвидится.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха ночью 7…9°, днем 19…21°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10…12º, днем 18…20º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Керчи: небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Черное море потихоньку остывает: в Феодосии 19°, Алуште 19°, Ялте 19°, у берегов г. Карадаг 19°, в Севастополе 17…19°, Евпатории 18°, Черноморском 17°. Вода в Керченском проливе 15°, в Азовском море 16°.

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