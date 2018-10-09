2018-10-09T14:24:11+03:00
Общество

В Крыму за миллиард ремонтируют два концертных зала и несколько музеев

Деньги выделят по Федерально целевой программе
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму выделят более 1 миллиарда рублей для капитального ремонта учреждений культуры. Эти средства будут выделены по Федерально целевой программе, заявила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская на заседании Совета министров.

Она уточнила, что в течение 2019-2020 годы планируется отремонтировать 67 культурных объектов за 1,2 миллиарда рублей. По ним уже подготовлена проектная документация.

Новосельская рассказала, что в этот список войдут пять библиотек, два музея в Евпатории и Керчи, три – в Алуште, Советском и Черноморском районах.

Министр дополнила, что также отремонтируют два концертных зала в Феодосии и Алуште.

Напомним, эксперт рассказал, как сделать Симферополь лучше с точки зрения архитектора. Мы узнали, какие работы по реконструкции начнутся в крымской столице в ближайшее время.

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