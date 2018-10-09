Неизвестные заперли пляж в Алуште на амбарный замок

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-09T14:49:22+03:00

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В Алуште общественный пляж обнесли забором и закрыли на амбарный замок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Государственной думы России Руслан Бальбек.

- Тем, кто запер море "на замок", открою тайну, которой они, возможно, не знали - море у нас общедоступное круглосуточно. И никакие отговорки и "забота о безопасности" не вызывают доверия. В собственность частному лицу побережье никто не отдавал, - подчеркнул Бальбек.

Депутат пообещал направить обращение в прокуратуру и выяснить закономерность этого решения.

Кстати, туристический поток в побил рекорды постсоветского периода - в Крым приехали более 6 миллионов туристов.