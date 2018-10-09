В Севастополе из-за смерти беременной женщины завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:24 2018-10-09T18:24:28+03:00

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В Севастополе, после того, как умерла женщина на седьмом месяце беременности, возбудили уголовное дело.

- 21 сентября 36-летняя жительница Севастополя, находящаяся на 28 неделе беременности, с жалобами на плохое самочувствие бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Беременную поместили в отделение анестезиологии-реанимации, но спасти будущую мамочку и не родившегося ребенка не удалось.

- Судебной медицинской экспертизой установлено, что причиной ее смерти явилось кровоизлияние в пространство головного мозга, - отмечают в ведомстве.

За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей подозреваемым по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ грозит ограничение свободы на срок до трех лет.