"Стоят и пьют кофе": глава Крыма недоволен работой дорожников в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-10T10:31:43+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой дорожников в Симферополе. По его словам, у них нет желания закончить работу побыстрее.

Также на заседании Совета министров Аксенов подчеркнул, что утром, когда он едет на работу, видит, что рабочие просто "стоят возле остановки, смеются и пьют кофе".

Глава республики подчеркнул, что в это же время тысячи людей стоят в пробках из-за ремонтных работ.

Он уверен, что дорожники просто "расслабились". По его словам, нужно сейчас собрать все силы и закончить работу на участке, чтобы избежать "коллапсов" и восстановить нормальное движение в городе.

Напомним, между Краснокаменкой и Гурзуфом отремонтируют и расширят дорогу. Все работы должны завершиться в декабре 2018 года. На этом участке увеличат проезжую часть на 70 сантиметров.