В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-11T17:36:56+03:00

Ему грозит 5 лет лишения свободы

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Главу сельского поселения признали виновным в получении взятки в сумме 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Симферопольского городского суда, глава при заключении договора о закупке товаров для нужд села потребовал у поставщика передать ему 40 тысяч рублей.

Сообщается, чиновник получил деньги лично в руки.

Подсудимого признали виновным, ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии, в будущем ему нельзя будет занимать правительственные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось, экс-сотрудник ГИБДД в Крыму пойдет под суд за взятку в 90 тысяч рублей и мошенничество. Он получил деньги за то, что не привлек гражданина "к административной отвественности".

Также ФСБ задержала трех работников "Крымэнерго" за неоднократные получения взятки.