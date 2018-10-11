В Крыму глава сельсовета попался на взятке в 40 тысяч рублей
Главу сельского поселения признали виновным в получении взятки в сумме 40 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Симферопольского городского суда, глава при заключении договора о закупке товаров для нужд села потребовал у поставщика передать ему 40 тысяч рублей.
Сообщается, чиновник получил деньги лично в руки.
Подсудимого признали виновным, ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии, в будущем ему нельзя будет занимать правительственные должности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщалось, экс-сотрудник ГИБДД в Крыму пойдет под суд за взятку в 90 тысяч рублей и мошенничество. Он получил деньги за то, что не привлек гражданина "к административной отвественности".
Также ФСБ задержала трех работников "Крымэнерго" за неоднократные получения взятки.