2018-10-12T09:43:08+03:00
Общество

В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин

Пиротехники спецотряда ГУ МЧС провели занятия в севастопольской школе №37 [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Школьникам встреча с пиротехниками пришлась по душе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.Школьникам встреча с пиротехниками пришлась по душе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
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В гости к севастопольским школьниками пришли сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

- Главная цель таких «уроков» - ознакомить детей с правилами поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В школе №37 спасатели устроили выставку, где были представлены робототехнические комплексы, - средства поиска и защиты от взрывоопасных предметов и беспилотные летательные аппараты.

Дети воочию увидели, как выглядят бомбы и снаряды времен Великой Отечественной и другие современные взрывоопасные предметы. Пиротехники так же объяснили, как вести себя при их обнаружении.

Спасатели рассказали и о том, что опасные предметы могут быть внешне похожими на простые бытовые вещи. Продемонстрировали образцы таких «находок».

К радости детей, им разрешили «покомандовать» саперами-роботами.

В Севастополе пиротехники спецотряда ГУ МЧС провели занятия в школе №37.Главная цель таких уроков - ознакомить детей с правилами поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

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