В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин
В гости к севастопольским школьниками пришли сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
- Главная цель таких «уроков» - ознакомить детей с правилами поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
В школе №37 спасатели устроили выставку, где были представлены робототехнические комплексы, - средства поиска и защиты от взрывоопасных предметов и беспилотные летательные аппараты.
Дети воочию увидели, как выглядят бомбы и снаряды времен Великой Отечественной и другие современные взрывоопасные предметы. Пиротехники так же объяснили, как вести себя при их обнаружении.
Спасатели рассказали и о том, что опасные предметы могут быть внешне похожими на простые бытовые вещи. Продемонстрировали образцы таких «находок».
К радости детей, им разрешили «покомандовать» саперами-роботами.
В Севастополе пиротехники спецотряда ГУ МЧС провели занятия в школе №37.Главная цель таких уроков - ознакомить детей с правилами поведения при обнаружении взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.