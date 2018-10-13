2018-10-13T12:02:18+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Симферополем: микроавтобус столкнулся с КамАЗом

Очевидцы сообщают о двух погибших
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Микроавтобус врезался в припаркованный КамАЗМикроавтобус врезался в припаркованный КамАЗФото: соцсети
Изменить размер текста:

Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях о ДТП, которое произошло в районе нового автомобильного моста. Машины столкнулись на Евпаторийском шоссе около Симферополя.

Сообщается, что участниками аварии стали микроавтобус Volkswagen Transporter и самосвал КамАЗ.

По предварительной информации, КамАЗ стоял на обочине, когда в него на скорости врезался микроавтобус. Удар был такой силы, что машина сильно повредилась. Люди, находившиеся в салоне, получили тяжелые травмы.

- Сильная авария на Евпаторийском. Влетели в припаркованный КамАЗ. Один скончался на месте. Двое лежат около машины, - сообщил очевидец в соцсетях.

Позже выяснилось, что и второй человек, получивший травмы, погиб. Медики его спасти не смогли. Третий участник аварии находится в больнице. О состоянии его здоровья пока неизвестно.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымские спасатели вытаскивали ханты-мансийскую семью из ила
Чиновник закрывал глаза на нелегальную парковку и кафе в «Тихой бухте»
Спасатели в Крыму 14 часов эвакуировали туриста из затопленной пещеры
Власти Крыма: с токсическими отравлениями из-за химических выбросов в Армянске никто не обращался
Феодосия вернет 44 миллиона рублей за неработающую станцию по очистке воды
В Крыму построили еще один участок трассы "Таврида"
Аксенов рассказал, когда "Крымский Титан" снова запустят
В Евпатории столкнулись три легковушки: пассажира зажало в автомобиле
На развязке у аэропорта Симферополь положили первый асфальт
В Севастополе на 9 лет осудили фотографа обнаженных детей
Гитарист из Симферополя устроил концерт прямо в полиции
"Ориентация Крым": голос Лолиты будет встречать гостей в аэропорту "Симферополь"
В Симферополе "на горячем" задержали наркоторговца
В Симферополе 12 октября микрорайон "Фонтаны" до вечера останется без воды
В крымских горах потерялись два туриста
В Первомайском районе чиновник растратил 2 миллиона бюджетных денег
Крымское правительство успокоило жителей Армянска: все показатели в норме
В Севастополе детей учат, как вести себя при обнаружении бомб и мин