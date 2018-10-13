Смертельное ДТП под Симферополем: микроавтобус столкнулся с КамАЗом

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-13T12:02:18+03:00

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Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях о ДТП, которое произошло в районе нового автомобильного моста. Машины столкнулись на Евпаторийском шоссе около Симферополя.

Сообщается, что участниками аварии стали микроавтобус Volkswagen Transporter и самосвал КамАЗ.

По предварительной информации, КамАЗ стоял на обочине, когда в него на скорости врезался микроавтобус. Удар был такой силы, что машина сильно повредилась. Люди, находившиеся в салоне, получили тяжелые травмы.

- Сильная авария на Евпаторийском. Влетели в припаркованный КамАЗ. Один скончался на месте. Двое лежат около машины, - сообщил очевидец в соцсетях.

Позже выяснилось, что и второй человек, получивший травмы, погиб. Медики его спасти не смогли. Третий участник аварии находится в больнице. О состоянии его здоровья пока неизвестно.