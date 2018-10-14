В Севастополе активизировались лжекоммунальщики

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-14T16:31:52+03:00

Злоумышленники «зарабатывают» на замене счетчиков воды и газа

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В Севастополе регистрируются случаи, когда преступники выдают себя за представителей коммунальных служб.

- Мошенники оставляют в почтовых ящиках уведомления о «поверке» приборов учета горячего и холодного водоснабжения или газа, ссылаясь на нормы действующего закона и предупреждая о якобы предусмотренных повышенных тарифах и штрафах случае не выполнения их требований, - сообщает - пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Причем в этих уведомлениях, как правило, не указан лицевой счет абонента, ФИО, отсутствует адрес организации, а лишь написан номер телефона.

Доверчивые горожане, позвонив по этому номеру, узнают о «необходимости» пригласить на дом «специалистов», которые впоследствии самовольно срывают пломбы и заменяют приборы учета. За свои услуги лжекоммунальщики запрашивают солидные деньги.

- В ряде случаев мошенники посещают жилище пожилых людей и, представляясь представителями коммунальных служб, завладевают сбережениями потерпевших, - отмечают в ведомстве.