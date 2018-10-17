Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Керчь на место теракта отправили военных и тяжелую боевую технику. Они будут помогать расчищать завалы на месте ЧП.
- На улицу Войкова, 1 в Керчь выехали более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа. – Они будут оказывать помощь аварийным службам Керчи по расчистке завала на месте взрыва политехнического техникума.
Военные в экстренном режиме приостановили занятия на полигоне и выдвинулись в район ЧП.
- На данный момент решается вопрос об усилении имеющейся группировки для расчистки завалов, - добавили в ведомстве.
Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11.25 прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 13 человек и 50 пострадали.
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