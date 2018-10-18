В Крыму идут панихиды по погибшим в колледже

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-18T09:59:46+03:00

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В православных храмах и церквях проходят богослужения в память о тех, кто погиб 17 октября в Керчи.

Правящий Архиерей Симферопольской и Крымской епархии, Митрополит Лазарь издал распоряжение о проведении во всех храмах епархии заупокойных панихид по погибшим в колледже.

- В связи с трагедией, произошедшей в керченском колледже, Правящий Архиерей Симферопольской и Крымской епархии, Митрополит Лазарь издал распоряжение о проведении во всех храмах епархии заупокойных панихид по погибшим в политехническом колледже города Керчь, - говорится в сообщении пресс-службы епархии.

Напомним, с 18 по 21 октября включительно во всех храмах епархии проводится сбор денег для оказания поддержки пострадавшим и раненым при взрыве в Керчи.