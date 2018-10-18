2018-10-18T16:28:25+03:00
Взрыв в Керчи

В Севастополе увеличили размеры финансовой помощи пострадавшим во время ЧС

Выделение денег запланировано из резервного фонда Правительства города
Лера ВОЛЬНАЯ
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Правительство Севастополя заявило, что размеры финансовой помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций увеличены. Деньги семьям пострадавших местные власти выделят из резервного фонда города.

Постановление об этом принял Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 18 октября.

- В случае негативных последствий, связанных с чрезвычайными ситуациями, севастопольцы будут обеспечены всем необходимым. Увеличен размер выплат. В зависимости от тяжести вреда пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере от 200 до 400 тысяч рублей, родственники погибших получат один миллион рублей. Данное постановление никак не связано с трагическими событиями, произошедшими в Керчи, его подготовка велась несколько месяцев, – отметил и. о. вице-губернатора – директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук.

Сообщается также, что согласно постановлению, планируется выделение финансирования на проведение аварийных работ, чтобы ликвидировать последствия ЧС, а также на предоставление имущества первой необходимости.

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