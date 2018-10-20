2018-10-20T09:49:57+03:00
Общество

Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в Симферополе

Город утопает в пробках
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В будни пробки в Симферополе с утра и до позднего вечера.В будни пробки в Симферополе с утра и до позднего вечера.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен темпами и качеством ремонта дорог в Симферополе.

- Вице-премьер Дмитрий Полонский по моему поручению выехал с инспекцией на улицы Кирова, Севастопольскую, Объездную и доложил мне о результатах. Координация между заказчиком и подрядчиком отсутствует, что грозит срывом сроков выполнения работ, - говорит Сергей Аксенов.

Он отметил, что власти города не контролируют выполнение работ.

- Контроль со стороны администрации города недостаточен. Организация дорожного движения ниже всякой критики. Как следствие – транспортный коллапс, хаос, большое количество жалоб горожан. Это абсолютно недопустимая ситуация! – негодует глава Крыма.

Напомним, центр Симферополя закрыли для проезда машин. Капремонт на проспекте Кирова планируют завершить 1 декабря.

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