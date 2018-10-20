Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен темпами и качеством ремонта дорог в Симферополе.
- Вице-премьер Дмитрий Полонский по моему поручению выехал с инспекцией на улицы Кирова, Севастопольскую, Объездную и доложил мне о результатах. Координация между заказчиком и подрядчиком отсутствует, что грозит срывом сроков выполнения работ, - говорит Сергей Аксенов.
Он отметил, что власти города не контролируют выполнение работ.
- Контроль со стороны администрации города недостаточен. Организация дорожного движения ниже всякой критики. Как следствие – транспортный коллапс, хаос, большое количество жалоб горожан. Это абсолютно недопустимая ситуация! – негодует глава Крыма.
Напомним, центр Симферополя закрыли для проезда машин. Капремонт на проспекте Кирова планируют завершить 1 декабря.