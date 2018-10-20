Здание керченского колледжа, где прогремел взрыв, отремонтируют за счет бюджета Крыма

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-20T10:36:04+03:00

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Деньги на ремонт здания керченского политехнического колледжа, пострадавшего во время взрыва, выделят из республиканского бюджета.

- На время проведения восстановительных работ студенты продолжат обучение в других корпусах колледжа. На данный момент ведется работа по корректировке учебных планов и оптимизации использования учебных аудиторий, - сообщили в пресс-службе Минобраза Крыма.

Специалисты сейчас подсчитывают, сколько средств понадобится на проведение ремонта и сколько времени могут занять эти работы.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Похороны 20 погибших прошли 19 октября. Керченского стрелка похоронят отдельно.

22 пострадавших во время бойни сейчас находятся в больницах Крыма, еще 23 человека проходят лечение на материке.