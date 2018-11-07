В районе аэропорта "Симферополь" легковушка "улетела" в кювет

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-07T09:23:55+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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Во вторник, 6 ноября, около аэропорта "Симферополь" легковой автомобиль марки BMW перевернулся в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Инстаграм.

В комментариях написали, что пострадавших нет.

- Все живы! Водитель не справился с управлением. Я все своими глазами видел. Мы сразу побежали людей помогать вытаскивать, - написал Сергей.

-Там такой поворот затяжной, вот и все начинают ускоряться, - выразил свое мнение один из пользователей соцсети.

- Потому что зачем строить дороги змейкой? - предположил причину аварии Илья.

Напомним, в феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами. На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они эвакуировали машину с помощью келажного оборудования и автомобильной лебедки. К счастью, никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.