В районе аэропорта "Симферополь" легковушка "улетела" в кювет
Во вторник, 6 ноября, около аэропорта "Симферополь" легковой автомобиль марки BMW перевернулся в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Инстаграм.
В комментариях написали, что пострадавших нет.
- Все живы! Водитель не справился с управлением. Я все своими глазами видел. Мы сразу побежали людей помогать вытаскивать, - написал Сергей.
-Там такой поворот затяжной, вот и все начинают ускоряться, - выразил свое мнение один из пользователей соцсети.
- Потому что зачем строить дороги змейкой? - предположил причину аварии Илья.
Напомним, в феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами. На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства. Они эвакуировали машину с помощью келажного оборудования и автомобильной лебедки. К счастью, никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.