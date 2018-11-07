На трассе "Симферополь-Керчь" произошло два ДТП: одного из водителей госпитализировали

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-07T10:48:31+03:00

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Во вторник, 6 ноября, на трассе "Симферополь-Керчь" произошли две аварии. Сообщения о них поступили на пульт спасателей.

Авария на трассе "Симферополь-Керчь". Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Как сообщили в МЧС Крыма, на отрезке дороги, из поселка Приморский в направлении Феодосии, столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковушка Renault.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства приняли все необходимые противопожарные меры. К счастью, при столкновении никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал, - добавили в МЧС.

Вечером в этот же день на этой же автомобильной дороге, между селами Горностаевка и Чистополье, водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Его машина перевернулась.

44-летнего водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1.

Напомним, в районе аэропорта "Симферополь" легковушка "улетела" в кювет. По информации одного из очевидцев, водитель не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.