2018-11-26T13:32:18+03:00
Политика

Задержанные украинские военные корабли пришвартовали в Керчи

На одном из них работает спецотряд
Александра КОРШУНОВА
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Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" доставили в порт Керчь. Их пришвартовали в районе Генмола.

А с 11 часов дня 26 ноября на корабле "Никополь"находятся люди спецодежде. Скорее всего это морский отряд, сообщает Керчь.ФМ.

Задержанные украинские корабли пришвартовали в порту Керчь. Фото: Керчь.ФМ

Задержанные украинские корабли пришвартовали в порту Керчь. Фото: Керчь.ФМ

- Есть информация, что они специализируются на разминировании и водолазных работах, - указано в сообщении.

Напомним, рано утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Три военных суда двигались по направлению к Керченскому проливу.

После в ФСБ России заявили, что эти корабли задержаны. Для остановки нарушителей пришлось применять оружие, из-за этого украинские моряки получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также после временного ограничения движения гражданских судов, открыли Керченский пролив. Его закрыли во второй половине воскресенья, 25 ноября.

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