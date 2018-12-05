Севастопольских чиновников подозревают в сокрытии собственных доходов

5 Дек. 13:35 2018-12-05T13:38:20+03:00

Они работают в департаменте по имущественным и земельным отношениям

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Прокуратура Севастополя уличила чиновников департамента по имущественным и земельным отношениям в сокрытии своих доходов. Они предоставили недостоверные данные за 2016-2017 годы

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, такая информация запрашивается в рамках законодательства о противодействии коррупции.

Так, обнаружилось зарегистрированное право собственности не на чиновниках, а на членах их семей. Также не предоставлены справки о том, что их родственники не работают в коммерческих организациях.

- ...и о доходах, полученных от реализации недвижимого имущества, транспортных средств, трудовой деятельности по предыдущему и основному месту работы, а также от бюджетных фондов, - добавили в пресс-службе.

Сейчас поставлен вопрос о "привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности".

Кстати, в Крыму 6 чиновников оштрафовали за неуважение к обращением граждан. Наказаны руководители департаментов и отделов администрации города Симферополя.