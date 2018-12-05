Симферополь украсят 50 «умных» остановок

5 Дек. 15:30 2018-12-06T07:45:52+03:00

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Симферопольские чиновники планируют, что на улицах столицы региона со временем появится несколько десятков современных остановок с Wi-Fi , подзарядкой для сотовых телефонов. Красивые на вид, удобные для пассажиров. Такие павильоны для комфортного ожидания общественного транспорта в народе прозвали «умными».

- Уже есть девять остановок, еще десять установят в ближайшее время, - такая информация прозвучала на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя. – Со временем их будет пятьдесят.

Исполняющая обязанности главы администрации города Симферополь Наталья Маленко поддерживает эти планы.

- Проект инвестиционный, - отметила Наталья Федоровна и подчеркнула, что финансирования из городского не нужно – все хлопоты и затраты на себя возьмут предприниматели.

В Симферополе павильонам для ожидания автобусов и троллейбусов уделяют повышенное внимание неслучайно - общественный транспорт ходит неважно. После восьми вечера и вовсе движение практически прекращается. Так было в прошлом году, не стало лучше и нынешнем. А с ремонтом дорог положение еще усугубилось.