2018-12-06T07:45:52+03:00
Общество

Симферополь украсят 50 «умных» остановок

Пассажирам будет удобнее ждать городские автобусы и троллейбусы
Галина КОВАЛЕНКО
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Современные остановки уже есть в центре Симферополя.Современные остановки уже есть в центре Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Симферопольские чиновники планируют, что на улицах столицы региона со временем появится несколько десятков современных остановок с Wi-Fi , подзарядкой для сотовых телефонов. Красивые на вид, удобные для пассажиров. Такие павильоны для комфортного ожидания общественного транспорта в народе прозвали «умными».

- Уже есть девять остановок, еще десять установят в ближайшее время, - такая информация прозвучала на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя. – Со временем их будет пятьдесят.

Исполняющая обязанности главы администрации города Симферополь Наталья Маленко поддерживает эти планы.

- Проект инвестиционный, - отметила Наталья Федоровна и подчеркнула, что финансирования из городского не нужно – все хлопоты и затраты на себя возьмут предприниматели.

В Симферополе павильонам для ожидания автобусов и троллейбусов уделяют повышенное внимание неслучайно - общественный транспорт ходит неважно. После восьми вечера и вовсе движение практически прекращается. Так было в прошлом году, не стало лучше и нынешнем. А с ремонтом дорог положение еще усугубилось.

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