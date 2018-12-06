2018-12-06T18:26:13+03:00
Общество

Севастопольцев просят придумать название для парка на мысе Хрустальный

Сначала власти принимают варианты, затем объявят дату голосования
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Свои идеи можно присылать до 10 декабря.Свои идеи можно присылать до 10 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Севастопольцы могут придумать, как названить новый парк, который появится мысе Хрустальный. Парк будет располагаться на территории от Карантинной до Артиллерийской бухты.

Выбирать имя будут в два этапа. Сначала горожане присылают свои идеи, затем сформируют список вариантов, за которые можно проголосовать.

Направить свой вариант имени нужно на электронную почту architect@sev.gov.ru.

- Лидеры из числа предложенных названий будут определены на заседании архитектурно-художественного совета, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Голосование будет проходить на официальном сайте правительства Севастополя. За одно название можно отдать один голос.

Напомним, в Севастополе в конце декабря откроют парк возле Свято-Георгиевского монастыря.

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