Севастопольцев просят придумать название для парка на мысе Хрустальный
Севастопольцы могут придумать, как названить новый парк, который появится мысе Хрустальный. Парк будет располагаться на территории от Карантинной до Артиллерийской бухты.
Выбирать имя будут в два этапа. Сначала горожане присылают свои идеи, затем сформируют список вариантов, за которые можно проголосовать.
Направить свой вариант имени нужно на электронную почту architect@sev.gov.ru.
- Лидеры из числа предложенных названий будут определены на заседании архитектурно-художественного совета, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Голосование будет проходить на официальном сайте правительства Севастополя. За одно название можно отдать один голос.
Напомним, в Севастополе в конце декабря откроют парк возле Свято-Георгиевского монастыря.