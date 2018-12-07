2018-12-07T09:56:46+03:00
Общество

За ноябрь количество пассажиров в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 9%

Воздушная гавань приняла более 230 тысячи человек
Александра КОРШУНОВА
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Пассажиропоток увеличился на 9% по сравнению с 2017 годомПассажиропоток увеличился на 9% по сравнению с 2017 годомФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Пассажиропоток симферопольского аэропорта в ноябре вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. За прошлый месяц воздушная гавань приняла более 230 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на прилет обслужили 108 тысяч человек, что на 7% больше, чем в 2017 году.

- На вылет за указанный период обслужено 122 720 пассажиров, на 11% больше, чем в ноябре 2017 года, когда аэропорт отправил 110 718 человек, - добавили в пресс-службе.

Лидером перевозок за прошедший месяц стала авиакомпания «Уральские авиалинии», которая перевезла на своих рейсах 53 038 пассажиров.

Всего за 11 месяцев 2018 года услугами аэропорта воспользовались почти пять миллионов человек.

Напомним, аэропорту "Симферополь" присвоили имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. Итоги конкурса «Великие имена России» были подведены 4 декабря.

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