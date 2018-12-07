2018-12-07T14:34:40+03:00
Общество

В Симферопольском районе на пожаре погиб 61-летний мужчина

В причинах возгорания будут разбираться специалисты
Александра КОРШУНОВА
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В одном из домов в Симферопольском районе 6 декабря вспыхнул пожарВ одном из домов в Симферопольском районе 6 декабря вспыхнул пожарФото: Андрей Бороздин
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В Симферопольском районе, в селе Солнечное, на пожаре погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло в одноэтажном частном доме по улице Садовая, 9.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, спасатели для ликвидации пожара не привлекались. Им информация о возгорании и его ликвидации направлена постфактум.

- Огонь уничтожил диван на площади 2 квадратных метра, - добавили в пресс-службе.

В причинах возгорания и причинах смерти мужчины будут разбираться сотрудники МВД.

Напомним, в крымской столице загорелась квартире в пятиэтажном доме. В это время там находился 71-летний мужчина. На место происшествия сразу выехали спасатели. Но неравнодушные соседи еще до приезда сотрудников МЧС успели вытащить его из огня.

С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пенсионера госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу № 7.

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