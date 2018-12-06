В Симферополе загорелась квартира в пятиэтажке
В симферопольской квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Фрунзе вспыхнул пожар. В это время там находился 71-летний мужчина.
На место происшествия сразу выехали спасатели. Но неравнодушные соседи еще до приезда сотрудников МЧС успели вытащить мужчину из огня.
С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" его госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу № 7.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, пожар повредил диван на площади 1,5 квадратных метра.
Сейчас в причинах возгорания разбираются эксперты.
Напомним, в Бахчисарайском районе загорелесь мечеть. Огонь вспыхнул в помещении для приготовления пищи. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.
В этот же день огонь охватил и частный дом в Бахчисарайском районе. Спасатели тушили пламя около часа.