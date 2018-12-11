2018-12-11T10:49:34+03:00
Общество

В Крыму дельфины стали чаще выбрасываться на берег

Волонтеры насчитали в этом году 428 погибших млекопитающих
Галина КОВАЛЕНКО
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Мертвых дельфинов волна прибивает к берегу. Фото: предоставлено Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского - природного заповедника РАНМертвых дельфинов волна прибивает к берегу. Фото: предоставлено Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского - природного заповедника РАН
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Активисты «Serene Sea Conservation», занимающиеся судьбой морских млекопитающих бьют тревогу. Информация на странице группы в VK гласит, что в 2018 году установлен печальный рекорд – на на побережье Крыма нашли 428 выброшенных дельфинов, что больше прошлогоднего в два раза.

- Суммарно за 2017-2018 годы в одном только Крыму мы зафиксировали гибель 653 черноморских дельфинов всех трех видов, - сообщают защитники млекопитающих.

Гибнут афалины, азовки и белобочки.

Отмечается, что пик выбросов, как обычно, пришелся на весну-лето, но не прекратился и с приходом зимы.

Как, правило, каждые три дня становиться известно о новом случае гибели дельфинов.Активисты рассказали, что не так давно в Севастополе нашли двух мертвых дельфинов – самок афалины и белобочки, которые, как показало вскрытие, возможно погибли от тяжелой пневмонии.

Крымские ученые также обеспокоены судьбой млекопитающих и считают, что если ситуация не изменится, то популяции дельфинов в Черном море может быть нанесен невосполнимый урон.

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