2018-12-12T16:15:10+03:00
Общество

На 105 симферопольских улиц высыпали реагенты

С раннего утра в городе трудятся 139 дворников
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Симферополе дворники с раннего утра начали расчищать тротуары. Фото: пресс-служба администрации городаВ Симферополе дворники с раннего утра начали расчищать тротуары. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

В ночь на 12 декабря симферопольские коммунальщики обработали 105 улиц регентами. А по состоянию на утро противгололедной смеси использовали уже 36 тонн, рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Коновалова.

Обработали только те участки, на которых образовался ледяной налет.

- В работе по посыпке, подвозу реагента для дворников и мониторингу ситуации на дорогах задействовано 10 единиц техники, - сообщил Коновалов.

Сейчас практически все основные проездные улицы города находятся в нормативном состоянии.

Кроме того, с раннего утра 139 дворников расчищают городские тротуары. А в центральной части Симферополя проводится механизированная расчистка снега.

Напомним, из-за непогоды в Крыму без света осталиь 90 тысяч жителей в 125 населенных пунктах. Причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов