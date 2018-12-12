На 105 симферопольских улиц высыпали реагенты

12 Дек. 16:15 2018-12-12T16:15:10+03:00

В Симферополе дворники с раннего утра начали расчищать тротуары. Фото: пресс-служба администрации города

С раннего утра в городе трудятся 139 дворников

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В ночь на 12 декабря симферопольские коммунальщики обработали 105 улиц регентами. А по состоянию на утро противгололедной смеси использовали уже 36 тонн, рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Коновалова.

Обработали только те участки, на которых образовался ледяной налет.

- В работе по посыпке, подвозу реагента для дворников и мониторингу ситуации на дорогах задействовано 10 единиц техники, - сообщил Коновалов.

Сейчас практически все основные проездные улицы города находятся в нормативном состоянии.

Кроме того, с раннего утра 139 дворников расчищают городские тротуары. А в центральной части Симферополя проводится механизированная расчистка снега.

Напомним, из-за непогоды в Крыму без света осталиь 90 тысяч жителей в 125 населенных пунктах. Причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.