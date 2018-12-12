На 105 симферопольских улиц высыпали реагенты
В ночь на 12 декабря симферопольские коммунальщики обработали 105 улиц регентами. А по состоянию на утро противгололедной смеси использовали уже 36 тонн, рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Коновалова.
Обработали только те участки, на которых образовался ледяной налет.
- В работе по посыпке, подвозу реагента для дворников и мониторингу ситуации на дорогах задействовано 10 единиц техники, - сообщил Коновалов.
Сейчас практически все основные проездные улицы города находятся в нормативном состоянии.
Кроме того, с раннего утра 139 дворников расчищают городские тротуары. А в центральной части Симферополя проводится механизированная расчистка снега.
Напомним, из-за непогоды в Крыму без света осталиь 90 тысяч жителей в 125 населенных пунктах. Причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.