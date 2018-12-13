2018-12-13T10:04:10+03:00
Общество

В Крыму полностью завершились восстановительные работы на электросетях

В ночь на 12 декабря произошли аварийные отключения
Александра КОРШУНОВА
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Специалисты полностью завершили работы на электросетях в КрымуСпециалисты полностью завершили работы на электросетях в КрымуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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После непогоды в Крыму окончательно завершились восстановительные работы на электросетях. Такую информацию представило Минэнерго РФ на 6.48 утра 13 декабря.

Как сообщили в пресс-службе министерства, к работам привлекли 149 бригад - человек и 171 единицы спецтехники.

Без электроснабжения оставались 38 тысяч человек в 15 регионах Крыма.

Напомним, 12 декабря из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Напомним, к вечеру 12 декабря специалистам удалось восстановить электричество в нескольких районах Крыма.: в Алуште, Евпатории, Симферополе, Судаке и Ленинском районе.

Больше всего пострадали от непогоды в Кировском, Раздольненском, Джанкойском, Советском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

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